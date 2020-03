A Altice Portugal intensificou sexta-feira as medidas do seu plano de contingência para fazer face à pandemia de Covid-19, que implica uma capacidade de teletrabalho para 4.000 funcionários.





A empresa de telecomunicações decidiu igualmente pela suspensão de eventos públicos e pela suspensão de viagens ao estrangeiro ou dentro do país.



Mantém-se também a remuneração e a apólice de seguros de trabalho a quem trabalhe remotamente.



A Altice vai também disponibilizar gel desinfetante nas lojas e para os ratos e teclados, bem como substituir o 'headset' (auscultadores com microfone) de cada trabalhador de 'call-center'.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados. A Altice vai ainda aumentar "o distanciamento de postos de trabalho" e abrir "portas de acesso a corredores, elevadores, escadas de incêndio e outros locais de grande passagem", bem como criar salas de isolamento, ativadas em caso de necessidade.A empresa de telecomunicações decidiu igualmente pela suspensão de eventos públicos e pela suspensão de viagens ao estrangeiro ou dentro do país.Mantém-se também a remuneração e a apólice de seguros de trabalho a quem trabalhe remotamente.A Altice vai também disponibilizar gel desinfetante nas lojas e para os ratos e teclados, bem como substituir o 'headset' (auscultadores com microfone) de cada trabalhador de 'call-center'.O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.

De acordo com um comunicado, a Altice anunciou que vai implementar "escalas rotativas entre equipas em regime de teletrabalho, e sempre que as funções assim o permitam", e usar a "capacidade de teletrabalho para 4.000 trabalhadores, podendo ser avaliada a necessidade de se alargar esse universo".Entre as medidas inclui-se também a "dispensa imediata de assiduidade em regime de teletrabalho a colaboradores pertencentes a grupos considerados de maior vulnerabilidade por baixa imunidade (oncológicos ativos, doentes crónicos já identificados) e colaboradoras grávidas".