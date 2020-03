Operadoras portuguesas reforçam regime de teletrabalho

As operadoras de telecomunicações decidiram reforçar as medidas do plano de contingência e prevenção contra o Covid-19, nomeadamente no que diz respeito ao regime de teletrabalho.



"A Vodafone Portugal levou a cabo uma avaliação de risco, tendo sido identificadas as pessoas que desempenham atividades críticas para a continuidade do negócio", começou por explicar fonte oficial da operadora ao Negócios. Nesse seguimento, e "no âmbito da política de trabalho em mobilidade em vigor, desde o início do mês de março que existem colaboradores Vodafone a desempenhar a sua atividade profissional a partir de casa", acrescentou.





A operadora liderada por Mário Vaz garantiu ainda que "em caso de agravamento da situação, será ativado o regime de Trabalho em Mobilidade Excecional, que abrange um número maior de colaboradores, em simultâneo, durante mais tempo".