CTT reduzem capital para 72,675 milhões de euros

Os CTT - Correios de Portugal anunciaram esta terça-feira uma redução do capital por extinção de ações próprias. Em causa está uma redução de 2,325 milhões euros, o que fixa o capital dos correios nos 72,675 milhões de euros.O capital social dos CTT passa a assim a ser representando por 145.350.000 ações, com um valor nominal de 50 cêntimos por título."Na sequência da conclusão do Programa de Recompra divulgado pelos CTT – Correios de Portugal, S.A. ("CTT" ou "Sociedade") no dia 16 de março de 2022, e conforme deliberação tomada na Assembleia Geral Anual dos CTT de abril de 2022, no passado dia 7 de novembro de 2022 foi inscrita no registo comercial a redução do capital dos CTT no montante de 2.325.000 EUR, mediante a extinção de 4.650.000 ações representativas de 3,1% do capital social dos CTT", informa a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Os procedimentos para o cancelamento das ações junto da Interbolsa e da Euronext deverão estar concluídos "no próximo dia 10 de novembro, ou em data próxima", informa ainda a empresa liderada por João Bento.Apesar das alterações, a estrutura acionista mantém-se, com a Manuel Champalimaud SGPS S.A a deter 13,54% das ações dos CTT, o Global Portfolio Investments 10,36%, o GreenWood Builders Fund I 6,90%, o Green Frog Investments Inc 5,32%, o Norges Bank 2,14% e o Bestinver Gestión S.A. SGIIC 2,08%, sendo que os CTT detêm 2,02% em ações próprias e 57,65% estão dispersas por outros acionistas.Os Correios de Portugal informam ainda que alteraram a sua sede, tendo passado da Avenida João II para a Avenida dos Combatentes, ambas em Lisboa.