Digi cresce em Portugal e Espanha à boleia dos "remédios"

Leia Também Vodafone celebra acordo com Digi como "remédio" para viabilizar compra da Nowo

, operadora de telecomunicações romena, está a aproveitar os processos de consolidação no setor na Península Ibérica para crescer nesses mercados.Um dia após ter anunciado um acordo com a Vodafone Portugal para a aquisição de espetro e acesso à rede de fibra ótica, a Digi indicou esta terça-feira ter celebrado um acordo com apara a aquisição de espetro no âmbito dos "remédios" - condições necessárias para que uma operação de fusão possa receber a "luz verde" dos reguladores quando se colocam questões de concorrência - para a fusão da operadora espanhola com aEm comunicado, a Digi informa que irá pagar 120 milhões de euros - a que poderão acrescer 20 milhões mediante condições específicas - por quatro frequências de espetro da MásMóvil.A operadora romena indicou ainda que chegou igualmente a um acordo com a Orange Espagne que dá à Digi a opção de entrar no futuro num acordo de "roaming", permitndo o acesso da empresa romena às tecnologias disponíveis na rede móvel da Orange Espagne e suas filiais, incluindo a MásMóvil.Ambos os acordos estão dependentes da aprovação por Bruxelas da fusão entre a MásMóvil e a Orange.