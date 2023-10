Diploma sobre TDT "está fechado" e vai a Conselho de Ministros "muito brevemente"

Leia Também Anacom decidiu que preços da TDT praticados pela MEO cumprem a lei

O ministro das Infraestruturas disse esta quarta-feira que a lei sobre a renovação dos direitos de televisão digital terrestre (TDT) "está fechado" e vai a Conselho de Ministros "muito brevemente" e previamente articulado com os operadores.João Galamba falava aos jornalistas no final da inauguração do centro de interligação de redes internacionais da Altice Portugal, em Linda-a-Velha, Oeiras.Questionado sobre a televisão digital terrestre (TDT), João Galamba disse que estava fechado e que "diploma deverá ser agendado muito brevemente em Conselho de Ministros para aprovação".E isto "já [está] previamente articulado com a Altice e com os restantes operadores", rematou.Em 7 de dezembro de 2022, a Altice Portugal tinha confirmado à Lusa que pediu junto das entidades competentes a renovação dos direitos de utilização de frequências TDT.Os direitos de utilização de frequências (DUF) da TDT foram atribuídos à Meo em 9 de outubro de 2008 por 15 anos.A concessão termina este ano.