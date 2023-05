Dono da Meo reforça na British Telecom. Já tem 24,5%

A Altice UK, detida por Patrick Drahi, comprou 650 milhões de ações da British Telecom (BT), reforçando a sua participação no capital da operadora britânica de cerca de 18% para 24,5%, indicou esta terça-feira a filial no Reino Unido da dona da Meo.A Altice indica que não tem a intenção de comprar a totalidade da British Telecom, o que, segundo as regras no Reino Unido, implica que não poderá tentar uma aquisição nos próximos seis meses.O multimilionário francês tem vindo, de forma gradual, a reforçar a sua posição na operadora britânica desde a sua entrada no capital, em junho de 2021.A atual participação de 24,5% confere à Altice UK o estatuto reforçado de maior acionista da BT, com mais do dobro do que a posição detida pelo segundo maior investidor, a Deutsche Telekom, que possui 12% do capital.