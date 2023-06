Moody's corta "rating" do grupo francês Altice

Leia Também Altice discute venda de data center por mais de 100 milhões de euros

A Altice International sofreu um corte no "rating" por parte da Moody's. A agência anunciou esta quinta-feira a decisão de rever em baixa a notação financeira de longo prazo do grupo de telecomunicações (com presença em Portugal) para B3, do anterior nível B2 - ou seja, com classificação de investimento especulativo."A revisão em baixa do 'rating' reflete a prolongada deterioração das métricas da dívida da Altice International e a expectativa de que não consigam melhorar para níveis comensuráveis com os existentes 'ratings' B2 nos próximos 12 a 24 meses, apesar do desempenho operacional estável da empresa", explica Ernesto Bisagno, vice-presidente e líder de análise sobre a Altice, em comunicado.Bisagno acrescenta que o "downgrade" tem também em conta a "reduzida flexibilidade financeira" da empresa após a distribuição de 320 milhões de euros em dividendos, bem como a "contínua fraca geração de capital", que a Moody's antecipa que sofra pressão adicional do aumento do custo da dívida.O "outlook" do "rating" de longo prazo do operador de telecomunicações - que tem operação em Portugal, Israel, República Dominicana e é dono da Teads - fica em "estável".A par do "rating" de longo prazo, a Moody's também reviu em baixa a classificação de instrumentos seniores não garantidos da Altice Finco e instrumentos de dívida da Altice Financing. Nestes casos, a perspetiva passa para "negativa".