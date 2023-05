EllaLink anuncia parceria com Exa Infrastructure para ligar América do Sul a centros de dados na Europa

cabo submarino EllaLink, que liga a Europa à América do Sul, e a Exa Infrastrucure vão unir esforços para ligar o continente sul-americano aos principais centros empresariais na Europa.

"A rota de 9,120 quilómetros vai permitir que o tráfego de internet contorne a América do Norte e vai permitir um aumento de 50% no desempenho da rede entre os centros de dados no Brasil, Portugal e Espanha", referem as empresas num comunicado conjunto. Assim que esteja implementada, os clientes da EllaLink vão também beneficiar de conetividade ótica de e para Sines, "devido à interligação direta com a rede pan-europeia da Exa".

Até ao momento, explica Nick Collins, CCO da EXA Infrastructure, a empresa fez "investimentos de 39 milhões de euros nas redes em Portugal e Espanha", sendo que esta parceria permitirá interligar com a América do Sul, fechando a lacuna de conetividade para as empresas" que operam neste ambiente.



Além desta parceria, a EllaLink e a Exa estão também a colaborar no projeto Olisipo, um sistema único de cabos que conecta os principais centros de dados e as principais estações de amarração de cabos em Portugal. "Este projeto vai reforçar a conectividade e melhorar a infraestrutura de rede no país, que está a emergir como outro centro digital chave no sul da Europa", pode ler-se na nota.