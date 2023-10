Cabos submarinos: um mundo de comunicações no fundo do mar

O Governo está a dar passos no sentido de criar corredores para a instalação de cabos submarinos pré-licenciados para reduzir a burocracia em torno do processo. O objetivo é posicionar Portugal como um destino privilegiado a nível mundial para a conectividade de dados. É pelos cabos submarinos que passa mais de 95% do tráfego intercontinental, que permite as comunicações a nível mundial tal como as conhecemos.

Cabos submarinos: um mundo de comunicações no fundo do mar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Cabos submarinos: um mundo de comunicações no fundo do mar O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar