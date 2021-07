Ericsson fecha contrato de 8,3 mil milhões com a Verizon para soluções 5G

Leia Também Mudança das regras ainda não acelerou leilão do 5G

A sueca Ericsson anunciou que fechou um contrato com a Verizon para disponibilziar soluções 5G, num montante que se cifra em 8,3 mil milhões de dólares (7,02 mil milhões de euros).A empresa indica que o contrato "de vários anos com a Verizon" permitirá "disponibilizar soluções 5G líderes na indústria para acelerar a implementação da próxima geração de rede 5G da Verizon nos Estados Unidos"."Esta é uma parceria estratégica significativa para as duas empresas e estamos muito entusiasmados por levar os benefícios do 5G até aos consumidores, empresas e setor público nos EUA", indica Niklas Heuveldop, presidente e responsável pela Ericsson na América do Norte."Com este novo acordo, vamos ser capazes de continuar a avançar na inovação e na adopção massificada do 5G", comenta Kyle Malady, CTO da Verizon.A Ericsson é um dos fornecedores que está a trabalhar no desenvolvimento da quinta geração de redes móveis em vários pontos do globo. Segundo a informação disponibilizada no site da empresa , a Ericsson tem 143 acordos comerciais na área do 5G com operadores de telecomunicações. A empresa indica que já tem 93 redes 5G ativas.