Ex-CEO da Altice recebeu seis milhões pela saída da dona da PT

Bloomberg

Combes esteve apenas pouco mais de dois anos como CEO da Altice, tendo saído em Novembro do ano passado após a queda de 40% no valor das acções da empresa e dos maus resultados apresentados.

O valor embolsado por Combes pela saída da Altice consta do Relatório e Contas de 2017 da empresa, publicado quarta-feira. O jornal francês Le Monde noticiou o "prémio" pago a Combes na edição de quinta-feira, que é quase o dobro do seu salário, incluindo bónus, de 2017, que se cifrou em 3,4 milhões de euros.

Questionada pela AFP, a Altice explicou que a verba paga a Combes corresponde a "uma parte das condições previstas no seu contrato, incluindo uma parcela variável que foi reduzida face às condições iniciais".

Antes de assumir, em Junho de 2015, o comando da Altice, Combes liderou durante dois anos a Alcatel-Lucent, tendo recebido 13,7 milhões de euros em acções, quando a empresa foi comprada pela Nokia.

Este valor foi atribuído a título de um pára-quedas dourado, uma almofada retributiva paga aos gestores que vejam o seu mandato interrompido devido a uma fusão ou aquisição.

Aos 55 anos, Michel Combes é, desde Janeiro, director-financeiro da norte-americana Sprint.

Entre 2008 e 2012, antes de se mudar para a Alcatel-Lucent, Combes foi CEO da Vodafone Europe.