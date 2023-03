A Fundação Altice prevê investir 20 milhões de euros nos próximos cinco anos, divulgou esta quarta-feira a empresa, detalhando que o investimento vai assentar em áreas como o conhecimento, a tecnologia e a arte."Os objetivos estratégicos são: a integração na sociedade de pessoas com incapacidade, a acessibilidade ao conhecimento e a proteção e desenvolvimento do património cultural e artístico da Fundação", refere a Altice, liderada por Ana Figueiredo, durante um evento sobre a estratégia para os próximos anos.Desde a sua criação, em 2017, "mais de três milhões e 200 mil beneficiários e 4.600 entidades foram impactadas pela atuação da Fundação", detalha a Altice.A empresa relaça ainda a vontade de "trabalhar a tecnologia como uma solução para a integração das pessoas com incapacidade, promover a investigação e inovação para o desenvolvimento de soluções tecnológicas como resposta aos problemas identificados no âmbito da Fundação e promover a arte contemporânea e cuidar do património artístico e cultural da Altice através do Espaço Coleção e do Espaço arte e tecnologia".