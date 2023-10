Galamba confirma escolha de Sandra Maximiano para liderar Anacom

Leia Também Líder da Anacom escolhida por Costa com aval do PSD

audição da comissão competente da Assembleia da República, tal como ditam os estatutos da Anacom.





resulta de uma escolha do primeiro-ministro, António Costa. O nome da economista e professora do ISEG, que passou mais de uma década fora do país, é consensual, tendo sido validado junto do PSD.

O ministro das Infraestruturas, João Galamba confirmou, esta quarta-feira, que Sandra Maximiano foi a escolha do Governo para a presidência da Anacom. A economista, que tem um percurso inteiramente académico, é, assim, a escolhida para substituir João Cadete de Matos, cujo mandato terminou em meados de agosto.A informação já tinha sido avançada por Marques Mendes, durante o seu espaço de comentário na SIC, e confirmada pela própria , mas até à data o Governo não se tinha pronunciado."Confirmo que [Sandra Maximiano] foi escolhida pelo Governo como próxima presidente da Anacom", afirmou João Galamba, perante a CEO da Altice, Ana Figueiredo, em declarações aos jornalistas à margem do evento de inauguração do centro de Centro de Interligação de Redes Internacionais da Altice Portugal.Falta agora o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) eO convite a Sandra Maximiano foi endereçado há vários meses e, tal como avançou o Negócios a 16 de outubro A confirmação do Governo foi dada por João Galamba na presença de Ana Figueiredo. Questionada sobre como vê a proposta do Executivo para a próxima liderança do regulador das comunicações, a CEO da Altice Portugal remeteu declarações para depois da aprovação da Cresap."Penso que não devo estar a dar opinião. De qualquer forma, a Altice Portugal respeita muito o papel dos reguladores, são essenciais para o desenvolvimento do setor. É importante que seja uma pessoa conhecedora da matéria e com capacidade de diálogo com todos os 'players'", concluiu.Notícia atualizada às 17h24