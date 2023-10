Sandra Maximiano confirma convite do Governo para presidência da Anacom

Leia Também Marques Mendes: Governo escolhe Sandra Maximiano para presidente da Anacom







Sandra Maximiano confirma ter sido convidada para suceder a João Cadete de Matos na presidência da Anacom, adianta o Eco. Segundo a própria, apesar de o convite ter sido endereçado há alguns meses, ainda não foi formalmente indigitada.A informação de que o Governo tinha escolhido Maximiano para liderar o regulador das comunicações foi ontem avançada por Luís Marques Mendes, no seu espaço habitual de comentário na SIC. Marques Mendes disse que a proposta estava feita, faltando o parecer da CReSAP [Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública] e a ida ao Parlamento". "Parece-me uma boa solução", observou.Mas da parte do Governo ainda foi feita qualquer confirmação oficial. O Negócios questionou o Ministério das Infraestruturas, que tutela as comunicações e é liderado por João Galambra, sobre o tema, mas até à data não recebeu qualquer resposta. Certo é que, numa resposta enviada ao Negócios a 28 de setembro, a CReSAP ainda não tinha recebido qualquer pedido, pelo que, a confirmar-se a informação avançada por Marques Mendes, o pedido terá sido feito nas últimas duas semanas.Recorde-se que os estatutos da Anacom ditam que os membros do conselho de administração sejam "designados por resolução do Conselho de Ministros, após audição da comissão competente da Assembleia da República, a pedido do Governo, que deve ser acompanhado de parecer da CReSAP relativo à adequação do perfil do indivíduo às funções a desempenhar, incluindo o cumprimento das regras de incompatibilidade e impedimentos aplicáveis".Já se sabia que a próxima presidente da Anacom seria uma mulher, devido às regras da alternância de género.