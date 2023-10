Marques Mendes: Governo escolhe Sandra Maximiano para presidente da Anacom

"O governo já escolheu quem vai ser o novo presidente da Anacom. A escolha é a professora Sandra Maximiano, que é uma economista muito prestigiada do ISEG". A informação foi avançada esta noite por Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de opinião na SIC.





Segundo o comentador, "neste momento a proposta está feita, falta o parecer da CReSAP [Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública] e a ida ao Parlamento". "Parece-me uma boa solução", observou.

Leia Também Novo presidente da Anacom só na nova sessão legislativa

A ser escolhida, Sandra Maximiamo sucederá assim a João Cadete de Matos, cujo mandato à frente da Autoridade Nacional das Comunicações chegou ao fim a 15 de agosto, ao fim de seis anos nestas funções.





Já era sabido que Cadete de Matos se manteria em funções pelo menos até setembro, porque os estatutos da Anacom preveem que os membros do conselho de administração sejam "designados por resolução do Conselho de Ministros, após audição da comissão competente da Assembleia da República, a pedido do Governo, que deve ser acompanhado de parecer da CReSAP relativo à adequação do perfil do indivíduo às funções a desempenhar, incluindo o cumprimento das regras de incompatibilidade e impedimentos aplicáveis", não tendo havido proposta em tempo útil.

A comissão em causa, que é presidida por Afonso Oliveira, deputado do PSD, não recebeu qualquer pedido até 26 de julho (última sessão legislativa), pelo que tudo o que surgisse a partir daí só teria seguimento na nova sessão legislativa (que arrancou a 15 de setembro). "Se houver uma indicação ou nomeação para ser ouvido na comissão, só em setembro. Qualquer situação que surja, só aí", afirmou Afonso Oliveira, em declarações ao Negócios, a 24 de julho.

Apesar de na altura não serem conhecidos nomes, era certo que o próximo líder da Anacom seria uma mulher, devido às regras da alternância de género.