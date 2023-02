Liberty Global adquire participação de quase 5% na Vodafone

A Liberty Global, empresa norte-americana que opera no setor das telecomunicações e da televisão, adquiriu uma participação de 4,92% no Grupo Vodafone. No total, a empresa adquiriu 1,34 mil milhões de ações no grupo de telecomunicações britânico.



A notícia foi divulgada esta segunda-feira pelo CEO da empresa, Mike Fries, que disse, em comunicado, "acreditar, como muitos outros, que o atual valor das ações da Vodafone não refletem o valor subjacente dos negócios operacionais a longo prazo". De acordo com os dados da Bloomberg, a empresa norte-americana é agora o terceiro maior acionista da empresa britânica.



Fries apontou que a Vodafone tem alguns negócios em vista com potencial de criação de valor, entre os quais uma fusão com a rival Three UK, da CK Hutchison Holdings. "Só temos um mercado com quatro operadores - todos os outros se consolidaram em três. O Reino Unido é uma anomalia", disse, acrescentando que considera a estratégia da operadora "boa".



A Liberty Global junta-se assim a uma lista de estrangeiros - como o multimilionário francês Xavier Niel e o grupo de telecomunicações árabe PJSC - que têm apostado na companhia, após um ano de forte queda para a Vodafone. Só em 2022, a operadora perdeu mais de 20% do valor em bolsa, tendo o ano culminado com a demissão de Nick Read como CEO da empresa.



A relação entre a Vodafone e a Liberty Global não é de agora, tendo as duas empresas juntado os seus ativos nos Países Baixos em 2016 e, três anos depois, em 2019, a operadora norte-americana vendido os seus negócios na Europa à operadora britânica por 18,4 mil milhões de euros.









Leia Também Vodafone confirma potencial fusão com rival britânica Three