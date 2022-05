Lucros da Nos aumentam 34,6% para 41,1 milhões no primeiro trimestre

A Nos registou um resultado líquido de 41,1 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, um aumento de 34,6% face ao período homólogo, quando registou lucros de 30,5 milhões. A informação foi divulgada esta terça-feira à Comissão dos Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).



As receitas consolidadas da empresa liderada por Miguel Almeida cresceram 10,6%, para 373,4 milhões de euros, com a empresa a indicar que esta subida foi alavancada pelo desempenho do negócio telco e pela recuperação da área de cinemas e audiovisuais. Olhando apenas para as receitas de comunicações, a operadora registou um aumento de 9%, para 365,8 milhões de euros.



Nos cinemas e audiovisuais, esta operação registou uma subida das receitas de 71,1%, para 16,6 milhões de euros. Ainda assim, nos cinemas, a Nos nota que ainda se sentiram alguns efeitos das restrições devido à pandemia, no início do ano. A empresa vendeu 987,6 mil bilhetes de cinema nos primeiros três meses do ano, que comparam com os 15,9 mil vendidos no mesmo período de 2021. A empresa nota que, nos três primeiros meses de 2022, apesar do aumento no número de espectadores, este foi inferior ao último trimestre de 2021, devido às restrições da pandemia.



O EBITDA consolidado da operadora foi de 159,4 milhões de euros, mais 4,8% face há um ano.



"O trimestre fica marcado pelo contínuo aumento do investimento da Nos, em grande parte direcionado para a implementação do 5G, tecnologia que ambicionamos liderar desde o primeiro momento, e para a expansão continuada da nossa rede Gigabit, a qual já chega a mais de 5,1 milhões de lares em todo o país", comenta Miguel Almeida, CEO da Nos. No trimestre, a Nos indica que manteve o ritmo de investimento, referindo que o Capex total aumentou 44,9% para 143,3 milhões de euros.



"Nos primeiros três meses do ano, a Nos entregou resultados robustos, crescendo em número de clientes em todas as áreas de negócio, aumentando significativamente o número de serviços que hoje presta aos seus clientes, e crescendo em receitas e em resultado líquido", comenta Miguel Almeida, o CEO da Nos. "Vivemos tempos desafiantes, com os efeitos da pandemia ainda a fazerem-se sentir, e com a pressão que o conflito na Ucrânia tem provocado, mas isso não nos desviou do nosso trajeto. Continuamos a trabalhar na expansão das nossas redes, na diversificação da nossa oferta e na melhoria da experiência de cliente."



A operadora fechou o trimestre com um total de 5,2 milhões de casas passadas, mais 5,2% face ao mesmo período de 2021.