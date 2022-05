Barclays sobe preço-alvo da Nos, mas aponta para desvalorização de 21%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mathieu Robilliard, analista do Barclays, subiu esta segunda-feira o preço-alvo das ações da operadora de telecomunicações Nos. Numa nota de "research" citada pela Bloomberg, este analista aponta para um preço-alvo de 3 euros, mais 20 cêntimos do que era apontado nas notas anteriores.



Apesar da subida de preço, este montante reflete um potencial de desvalorização de 21,05% face à cotação de fecho da sessão de sexta-feira (3,80 euros).

Robilliard não mexeu na recomendação, mantendo os títulos da operadora em "underweight". A recomendação tem estado neste patamar desde pelo menos novembro de 2021.

Dos analistas que seguem os títulos da Nos, quatro apontam para "comprar" 11 para "manter" e três para "vender". Os consenso dos analistas para os títulos da Nos está nos 3,78 euros.

A Nos apresentou resultados do primeiro trimestre na semana passada. A empresa liderada por Miguel Almeida atingiu um resultado líquido de 41,1 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 34,6% face ao mesmo período de 2021. O investimento da empresa cresceu quase 45% no trimestre, para 143,3 milhões de euros.







Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.