Nos gasta 50 milhões em expansão e integração de redes

O investimento da operadora cresceu no primeiro trimestre, com 50,4 milhões ligados a projetos de redes. E o resultado líquido subiu 34,6% face ao mesmo período do ano passado.

Nos gasta 50 milhões em expansão e integração de redes









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Nos gasta 50 milhões em expansão e integração de redes O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar