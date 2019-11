Apesar das mais valias com as vendas da Saphety e We Do, os lucros da Sonaecom caíram nos nove meses terminados em setembro.

Os nove primeiros meses do ano foram ainda ajudados com os resultados da Nos, que levou a um resultado de equivalência patrimonial aos 31,4 milhões.



O resultado operacional da Sonaecom diminuiu de 60,7 milhões para 31,3 milhões.



Para a queda do resultado líquido ainda contribuiu a provisão de 500 mil euros por ativos que estão no Fundos Armilar, que no ano passado tiveram um impacto positivo de 6,8 milhões.



O volume de negócios atingiu os 102,9 milhões de euros, mais 30,8%.



A Sonaecom além da participação na Nos, tem um conjunto de empresas de tecnologia e o jornal Público.



Os custos operacionais atingiram os 110,9 milhões, mais 33,2% que há um ano.

A Sonaecom lucrou 33,9 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano, menos que os 57,8 milhões um ano antes, ou uma redução de 41,4%, comunicou a empresa liderada por Ângelo Paupério (na foto).Isto mesmo considerando a mais valia realizada com a venda da Saphety e WeDo, que foram contabilizadas ao nível do EBITDA que atingiu os 37,4 milhões de euros. Sem estas mais-valias teria ficado nos 23,8 milhões de euros. Mas já há um ano havia uma mais valia pela ronda de financiamento da Outsystem que elevou o EBITDA, na altura, para os 38,3 milhões.