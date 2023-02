Mais de 85% das famílias com serviços de telecomunicações em pacote em 2022

Em 2022, 85,6% das famílias dispunha de ofertas em pacote nas telecomunicações. A informação consta do relatório "O consumidor de comunicações eletrónicas" em Portugal, esta quarta-feira divulgado pela Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom).



A presença de serviços móveis em ofertas em pacote é cada vez mais usual, tendo cerca de 73,1% das famílias com pacote de serviços, referido que integra no pacote o serviço telefónico móvel.



No documento em causa, que caracteriza o consumidor residencial, o utilizador empresarial e o não utilizador de serviços de comunicações eletrónicas, é referido que 93% das famílias portuguesas assumiu ter algum serviço fixo de comunicações eletrónicas, tendo o serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição sido aquele com maior número de utilizadores.



Já a banda larga móvel no telemóvel ou em PC/tablet/pen/router foi utilizada por 48,3% das famílias, detalha o regulador das comunicações.





O serviço de acesso à Internet, seja fixo ou móvel, por sua vez, foi utilizado por 88,2% das famílias, o que representa um aumento de 0,9 pontos percentuais (p.p) face ao ano anterior e mais 8,7 p.p. face aos últimos quatro anos. "Portugal tem-se aproximado dos valores médios registados na União Europeia, encontrando-se, em 2022, 5 p.p. abaixo da média europeia", refere a Anacom.