Número de estações 5G cresceu 35% no quarto trimestre, com Nos na liderança

O número de estações 5G cresceu 35% entre outubro e dezembro do ano passado, depois de um aumento de 48% no terceiro trimestre, revela a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) esta segunda-feira.





Já o número de concelhos em que existem estações aumentou 10% e o número de freguesias cresceu 28%.





A Nos mantém-se como o operador que instalou mais estações de base, com uma subida de 51% face ao terceiro trimestre, seguida da Meo (43%) e da Vodafone (12%).





Leia Também Vodafone, Meo e Nos prolongam uso gratuito do 5G até 31 de março

No total de estações já instaladas, a maior parte do bolo pertence à Nos, com um total de 2.985 estações (51%), seguindo-se a Vodafone com 1.803 (31%) e a Meo com 1.054 estações (18%).





A Anacom revela ainda que dos 308 concelhos que constituem o território nacional, há seis que não se encontram ainda servidos com qualquer estação associada à tecnologia 5G, uma queda considerável face ao trimestre anterior, quando ainda havia 37 concelhos com esta lacuna.





Dos 302 concelhos onde existem estações associadas à tecnologia 5G, 174 dispõem de estações de base instaladas pelos três operadores, outros 78 concelhos têm estações de base instaladas por duas, e 50 concelhos apenas dispõem de estações de base instaladas por uma única empresa.





Leia Também O 5G no combate às alterações climáticas

Já a área total das freguesias onde não existem estações 5G "representa 46,6% do território nacional e, de acordo com o Censos 2021, corresponde a cerca de 15% da população nacional", acrescenta o supervisor.





Apesar de a Nos ser o operador que mais estações instalou, a Meo continua a liderar em termos de dispersão territórial das estações de base 5G, por concelhos: "A MEO é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de municípios – 285, seguindo-se a NOS com a presença em 249 municípios e a Vodafone em 194 municípios", refere a Anacom.









Do número total de estações 5G, a maioria das infraestruturas (67%) localiza-se em áreas predominantemente urbanas. Cerca de 14% estão instaladas em áreas mediamente urbanas e 19% em áreas predominantemente rurais.





Leia Também Bruxelas adjudica à Cellnex seis projetos para melhorar infraestruturas de suporte ao 5G

Em termos de tráfego, no final de dezembro, "existiam em Portugal 1,5 milhões de acessos à internet móvel 5G, o que perfaz 15,4% dos acessos totais à internet móvel", revela a Anacom.





O tráfego mensal gerado atingiu 6.133 Terabyte (TB), ou seja, 7,7% do total de tráfego móvel é suportado em redes 5G.