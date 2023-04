Margherita Della Valle passa de solução interina a CEO da Vodafone

Nick Read deixou o cargo após um ano em que a empresa viu as ações descerem em bolsa e uma série de fusões caírem por terra. Entre elas está a finalização de acordos que teriam permitido reduzir o número de operadores em mercados cruciais para a empresa, como o Reino Unido, Itália e Espanha.

Margherita Della Valle vai ocupar o cargo de CEO da Vodafone de forma permanente. A informação foi esta quinta-feira divulgada pela operadora de telecomunicações e coloca fim a cinco meses de incerteza em torno da gestão da empresa.Della Valle assumiu a posição de forma interina no início de dezembro, quando Nick Read anunciou que cessaria funções no final desse mesmo mês, acumulando com o cargo que já detinha, como diretora financeira do grupo britânico. Irá manter ambas as posições até que seja encontrado um substituto para o pelouro financeiro, detalha a operadora.Jean-Francois van Boxmeer, presidente do Conselho de Administração da Vodafone, disse que após uma procura interna "rigorosa a nível interno e externo", a administração mostrou-se impressionada com "a capacidade de decisão" da agora CEO para dar início à "transformação necessária da Vodafone"."Estou honrada pela nomeação (...) o meu foco será em melhorar o serviço para os nossos clientes, simplificar o nosso negócio e crescimento", disse Margherita Della Valle, no comunicado hoje divulgado.As ações da Vodafone sobem 1,52% para as 95,71 libras após a notícia.