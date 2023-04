Mário Vaz leva modelo português para Espanha com cliente "no centro"

Em Portugal, a liderança da Vodafone foi assumida por

as abordagens têm sido informais, não havendo certeza de que uma venda se venha a concretizar. Da parte da Vodafone não foi feito qualquer comentário oficial sobre o tema.Em Portugal, a liderança da Vodafone foi assumida por Luís Lopes . "A liderança da Vodafone Portugal é um desafio que me deixa honrado e que me permite continuar a contribuir para o crescimento do Grupo Vodafone, desta feita no meu país, onde o legado dos meus antecessores fez desta operação uma das mais bem-sucedidas e admiradas do grupo. É com entusiasmo e orgulho que substituo o meu colega Mário Vaz, responsável por uma década de reconhecidos resultados na Vodafone Portugal", referiu na altura em que foi divulgado que assumiria o cargo.

Há menos de um mês como CEO da Vodafone Espanha, Mário Vaz já deixou bem claro que o foco é "a experiência do cliente". "O utilizador está no centro de todas as estratégias e qualquer decisão deve girar em torno dele", revelam fontes da operadora ao El Economista A expectativa é que o antigo diretor-executivo da Vodafone Portugal leve para o país vizinho o sucesso alcançado em terras lusas, que é apontada como uma das filiais mais prósperas do grupo. A estratégia que diz respeito aos clientes será a que mais alterações deverá sofrer a médio e longo prazo, com a direção da operadora a aconselhar os trabalhadores a partilharem recomendações, sugestões ou comentários úteis aos clientes.E o processo para melhorar a experiência do utilizador passa pela substituição de dispositivos obsoletos, com Mário Vaz a querer a substituição gratuita de cerca de 180 mil descodificadores, revelam fontes da operadora ao jornal espanhol.Mas o futuro da Vodafone Espanha permanece incerto, uma vez que quatro dias após Mário Vaz ter tomado posse (1 de abril), foi noticiado que o grupo britânico está a ponderar vender a operação em Espanha. A informação foi avançada pela Bloomberg, que disse que, por enquanto,