Nos anuncia Matosinhos como "primeira cidade" em Portugal com cobertura 5G

De acordo com a operadora, "a rede 5G da Nos está integralmente operacional e disponível, em regime piloto, à autarquia, empresas, e polos de investigação, para o desenvolvimento de 'use cases' alavancados nesta tecnologia".

A cobertura de Matosinhos com 5G foi feita "em parceria com a Huawei", adiantou.

"Ao dotar a cidade de Matosinhos com uma rede 5G, a Nos posiciona-se na linha da frente na implementação desta nova tecnologia e assume um papel de liderança na inovação associada às cidades inteligentes e ao desenvolvimento das sociedades 5.0", prosseguiu.

A partir de hoje, "a Nos dispõe assim de um 'laboratório' em ambiente real, no qual irá testar soluções e serviços 5G para o mercado residencial e empresarial, assim como para as autarquias e instituições", salientou a operadora.

"Tornar Matosinhos a primeira cidade nacional com uma rede 5G 100% operacional é um marco na história das telecomunicações em Portugal", afirmou o presidente executivo da Nos, Miguel Almeida, citado em comunicado.

"O desafio tecnológico de disponibilizar em toda uma cidade a nova geração de comunicações móveis foi acolhido com entusiasmo e energia pelas equipas da Nos e hoje estamos orgulhosos do resultado. Estamos certos que a tecnologia 5G vai beneficiar toda a sociedade portuguesa, das empresas e instituições públicas aos cidadãos, e que o pioneirismo da Nos vai constituir um contributo inquestionável para o desenvolvimento económico e social do país", concluiu o responsável.

A rede de 5G da Nos em Matosinhos usa o espectro na banda dos 3,5GHz solicitada à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) para efeitos de testes.

"A ligação da Nos a Matosinhos aprofundou-se ao fazer parte do núcleo que esteve na origem da primeira Zona Livre Tecnológica (ZLT) em Portugal, onde se promove o desenvolvimento e teste de soluções tecnológicas, assentes na quinta geração móvel em parceria com entidades como o CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto", refere a empresa.

A infraestrutura 5G de Matosinhos é composta por uma rede com cerca de 20 estações rádio que cobrem integralmente a cidade, bem como a totalidade da Zona Livre Tecnológica compreendida entre o Parque da Cidade do Porto, o Porto de Leixões, a freguesia de Senhora da Hora e a zona comercial do NorteShopping, adianta a empresa.