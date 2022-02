Nos aposta em polo de competências em Ponte de Sor e cria 25 postos de trabalho

Leia Também ISCTE vai instalar quinta escola em Sintra, focada em cursos ligados à tecnologia

A operadora de telecomunicações Nos vai apostar em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, para instalar um polo de competências, com o "objetivo de acelerar a transformação digital e coesão territorial do Alto Alentejo", anuncia a empresa.Este anúncio resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Ponte de Sor e com o Instituto Politécnico de Portalegre (IPP).Este polo de inovação resulta da reconversão do antigo mercado municipal de Ponte de Sor, explica a nota da empresa liderada por Miguel Almeida. A empresa indica que este espaço "vai acolher empresas de serviços de matriz tecnológica e digital, entre as quais a própria Nos", acrescentando que o novo espaço dedicado a empreendedorismo e inovação estará coberto pela rede 5G.A empresa pretende instalar um espaço colaborativo e "criar 25 novos postos de formação/trabalho altamente qualificados para o desenvolvimento de projetos e use cases no âmbito da Engenharia informática e Eletrotécnica", é detalhado.O compromisso, que foi formalizado esta quinta-feira, explica a operadora, inclui também a "celebração de uma parceria inovadora com o Instituto Politécnico de Portalegre para formação de profissionais em TI, que tem por base o desenvolvimento de uma oferta formativa de matriz tecnológica, materializada numa primeira fase, num Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Programação Ágil e Segurança de Sistemas de Informação."Este curso técnico profissional vai ter uma duração de dois anos, explica o comunicado da empresa, e vai ser desenvolvido em parceria com a operadora e ministrado pelo Instituto Politécnico de Portalegre. Este curso de programação ágil e segurança de sistemas de informação vai arrancar este ano e "ambiciona integrar 20 a 25 alunos por ano e por turma, com os primeiros formados a poder integrar o mercado de trabalho em 2024", refere a nota da empresa. A entrada no mercado de trabalho é feita após a conclusão de um estágio profissional realizado "no contexto das equipas da Nos em Ponte de Sor."Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, explica que "enquanto parceira fundamental para a transformação digital e coesão territorial dos municípios portugueses, a Nos está comprometida com o desenvolvimento do país como um todo.""Ao atrair talento para a região, dinamizar a criação de novos postos de trabalho qualificados e ao apoiar a formação de novos profissionais em TI [tecnologias de informação] em Portalegre, estamos a criar as condições para um maior e mais descentralizado desenvolvimento económico, e para impulsionar de forma decisiva a transição digital de Portugal", refere este responsável, citado em comunicado.Já Hugo Hilário, presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, nota que a parceria está enquadrada "na estratégia que o município tem vindo a seguir de fixar população, de criar mais e melhores infraestruturas para a atração de pessoas e de famílias que possam fixar-se no concelho de Ponte de Sor."