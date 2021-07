Nos e EDP Comercial dão descontos cruzados aos clientes

A Nos e a EDP Comercial fizeram uma parceria comercial para benefícios cruzados aos respetivos clientes.



Segundo comunicado das duas empresas, os clientes que tenham contrato com as duas empresas vão receber o dobro dos dados móveis contratados à Nos e um desconto adicional de 1% na energia (eletricidade e gás) contratada à EDP Comercial, "passando estes clientes a ter eletricidade 100% verde".





Para os novos clientes da EDP Comercial e da EDP Pack Living o desconto aumenta para 2%, "podendo chegar aos 8% (consoante o tarifário)". A estes novos clientes é ainda atribuído um vale Nos no valor de 25 euros para aquisição de um smartphone.



As duas empresas garantem que a parceria abrenge os clientes particulares e as PME. Em comunicado é garantido que este acordo "não tem qualquer impacto nos períodos de fidelização nos contratos com a Nos".



A ativação faz-se através da aplicação da Nos e da EDP Zero.



No mês passado as duas empresas anunciaram um acordo para a compra de eletricidade renovável a longo prazo pela Nos à EDP, um contrato de mais de 32 milhões de euros, com a duração de mais de 10 anos, implicando a construção de um parque eólico e o fornecimento de 62 GWh anuais de eletricidade. A Nos assume que, com isto, terá 40% da sua operação alimentada por energia verde já em 2023.

