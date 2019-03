Nos entrega quase 4 milhões de euros em ações a quadros

A Nos anunciou esta sexta-feira que entregou um total de 681.885 ações da operadora a administradores e trabalhadores, no âmbito do plano de remuneração variável de curto e médio prazo da companhia.

Em comunicado, a Nos adianta que as ações foram adquiridas com desconto, sendo que este plano é uma das componentes do pacote de remunerações dos gestores da empresa que foi aprovado na assembleia geral de 23 de abril de 2014.

Tendo em conta a cotação de fecho desta quinta-feira, estas ações estão avaliadas em 3,85 milhões de euros. As ações que foram entregues aos quadros equivalem a 0,13% do capital da companhia.

Segundo a Nos, este plano "destina-se a colaboradores acima de determinado nível de função, sendo que o exercício dos direitos ocorre três anos após a sua atribuição, desde que o colaborador se mantenha na empresa durante esse período".

No relatório e contas de 2017, divulgado o ano passado, a Nos revelou que as ações entregues aos trabalhadores no âmbito deste plano foram compradas com um desconto de 90%.