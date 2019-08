Nos escolhe Huawei para lançar 5G em Portugal

A Nos anunciou que vai lançar o primeiro smartphone preparado para o 5G no mercado nacional. Trata-se do Huawei Mate 20 X 5G.

Este primeiro telemóvel comercial preparado para a quinta geração de comunicações móveis em Portugal chega no próximo sábado, sublinha a Nos em comunicado.

"Depois de ter realizado a primeira demonstração das potencialidades do 5G em ambiente real em maio deste ano e de ter transformado o Nos Alive no primeiro Festival 5G em Portugal", a Nos dá agora este novo passo, diz a operadora liderada por Miguel Almeida.

Preparado para as especificações necessárias para 5G, o Huawei Mate 20 X 5G está equipado com um ecrã OLED de 7,2’’, um processador octacore Kirin 980 + Balong 5000, RAM de 8GB, armazenamento de 256GB, câmara traseira tripla 40MP+8MP+20MP e câmara frontal de 24MP.

Estando preparado para a futura rede 5G, este smartphone funciona, naturalmente, na atual rede 4G. A partir do próximo sábado, dia 3 de agosto, estará disponível na loja online e na rede de lojas Nos e, para compra imediata, nas lojas do Centro Comercial Colombo, NorteShopping, Forum Coimbra, Braga Parque e no Centro Comercial La vie no Funchal, refere ainda o comunicado.