Nos lança Test Bed 5G em investimento que vai superar os 8 milhões de euros

A Nos anunciou esta quinta-feira o lançamento do Test Bed 5G, num investimento que vai ultrapassar os 8 milhões de euros. O objetivo, explicou a operadora de telecomunicações no evento que assinala o primeiro aniversário do Nos Hub 5G, é apoiar as start-ups e pequenas e médias empresas no desenvolvimento de produtos e serviços e, no espaço de três anos, desenvolver até 165 produtos ou serviços que usem a rede de nova geração.

"Lançamos hoje o Test Bed 5G e com ele vem um desafio às empresas para que, connosco, testem e levem ao mercado 165 produtos e serviços novos para mostrar o valor que podem ter", anunciou Manuel Ramalho Eanes (na foto), administrador da Nos, no evento que decorreu no Parque das Nações.

O consórcio, que é liderado pela Nos e tem a Sonae MC e a Wells como co-promotores, vai dedicar-se a quatro áreas: a indústria, o retalho, a saúde e smart cities.

Desde o lançamento em julho do ano passado, o Nos Hub 5G – no qual foram investidos 1,8 milhões de euros – foi o espaço de divulgação de 38 use cases e estabeleceu mais de 60 parcerias. Dados que, afirma Ramalho Eanes, mostra aquele que foi advocado como o objetivo da Nos.





Um compromisso que foi também reforçado por Jorge Graça, CTO da Nos. "Dissemos que o 5G seria um alicerce fundamental para o que a Nos queria ser no futuro. Foram mais de 400 milhões de euros de investimento nesta rede. Isto é uma conquista que nos coloca claramente à frente do panorama nacional e europeu", disse, acrescentando que a operadora não perdeu tempo, "apesar de, infelizmente, ter lançado o 5G em Portugal há pouco tempo".

Uma declaração que faz alusão às várias críticas que a Nos teceu relativamente à duração do leilão 5G - que terminou no final de outubro de 2021, após 200 dias.



Em atualização