Nos lucra 73,9 milhões no primeiro semestre

A Nos lucrou no primeiro semestre deste ano 73,9 milhões de euros, mais do que duplicando os 35 milhões de euros registados em período homólogo do ano passado.Fruto dos 30,6 milhões registados no primeiro trimestre deste ano a que somam mais 43,3 milhões de euros do segundo trimestre.Segundo comunicado, a Nos baixou o EBITDA consolidado no primeiro semestre deste ano dos 310,6 milhões há um ano para 306,6 milhões este ano, uma queda de 1,3%. "O crescimento das receitas e a reabertura dos cinemas não foi suficiente para compensar o aumento dos custos diretos", diz a empresa em comunicado.As receitas de telecomunicações aumentaram 3% face a igual período do ano passado, atingindo 672,4 milhões. As receitas totais consolidadas aumentaram 1,8% para 678,5 milhões.Nos primeiros seis meses do ano o número de serviços da Nos aumentou 2,6%, passando os 10 milhões pela primeira vez.Os investimentos no período em análise atingiram 200 millhões, mais 16,5%. Ainda assim a dívida líquida diminuiu 11,3% para 895 milhões.