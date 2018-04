Números portados no serviço fixo recuam com regresso ao operador de origem

Bloomberg

No final de Março, os números portados existentes no STF eram de 1.890.659, menos 1.226 (-0,1%) do que no mês anterior e menos 59.258 (-3%) do que um ano antes, revela esta segunda-feira, 16 de Abril, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Esta evolução é justificada pela Anacom com "a ocorrência de processos de retorno de números ao operador de origem".

No serviço telefónico móvel (STM), os números portados existentes ascendiam a 2.511.165, o que traduzia uma subida mensal de 0,7% e um incremento anual de 8,5%.

O número total de números portados existentes, que incluem o STF, o STM e outros serviços não geográficos, cifrava-se em 4.406.105, mais 0,4% face a Fevereiro e uma subida homóloga de 3,2%.

A portabilidade foi introduzida para o STF e outros serviços não geográficos desde 30 de Junho de 2001, enquanto no STM está disponível desde 1 de Janeiro de 2002.