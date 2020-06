Este plano será ainda submetido a votação pela Assembleia-Geral de credores do grupo, "podendo, portanto, sofrer ajustes nos seus termos e condições e nas medidas nele previstas", lê-se no comunicado.Os objetivos da Oi com este aditamento passam por "prever a possibilidade de formação de unidades produtivas isoladas ("UPIs"), mediante a segregação de determinados negócios e ativos do grupo Oi e a alienação dos mesmos", garantindo "assim a maximização do seu valor e a geração dos recursos necessários para o pagamento de credores", segundo a empresa.Por outro lado, a Oi pretende "estabelecer melhorias nas condições de pagamento para parte substancial dos pequenos credores, como forma de redução da litigiosidade e de satisfação mais rápida deste tipo de credor", bem como "permitir a contratação de financiamentos e outras formas de captação adicionais pelas 'recuperandas', para manutenção dos investimentos necessários e pagamento dos seus credores".Segundo a empresa, este aditamento irá ainda "permitir a segregação, a partir de sociedade integrante do grupo Oi, de alguns ativos de fibra e infraestrutura, visando criar uma estrutura societária mais flexível e eficiente para acelerar os investimentos na expansão da rede de fibra ótica", podendo esta sociedade aceder ao mercado financeiro e de capitais e captar recursos adicionais com custos mais baixos, indicou a empresa.Esta informação foi divulgada à CMVM pela Pharol, que em 31 de dezembro de 2019 detinha como principais ativos 326.259.859 ações ordinárias e 1.800.000 ações preferenciais da operadora brasileira, representativas de 5,5% do capital social total.