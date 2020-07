A Oi anunciou que a Highline foi empresa que apresentou a melhor proposta pela Oi Móvel, numa corrida que contou também com a participação da Vivo, TIM e Claro. Em comunicado enviado ao regulador brasileiro (CVM), a Oi informa que irá agora avançar com negociações exclusivas com a Highline para a venda dos seus ativos móveis.



Segundo a operadora brasileira, que tem a Pharol como acionista com uma participação de 5%, a Highline ofereceu a melhor proposta vinculativa, acima do teto de 15 mil milhões de reais (2,5 mil milhões de euros) que a Oi tinha estabelecido no plano de recuperação judicial. O valor concreto da oferta não foi revelado pela empresa.





O acordo de exclusividade é válido até o dia 3 de agosto, mas pode ser prorrogado caso haja interesse de ambas as partes, informa Oi.A Highline, fornecedora de infraestruturas de telecomunicações, também já manifestou interesse em comprar o negócio das torres de comunicações da Oi, tendo também avançado já com uma oferta vinculativa de cerca de mil milhões de reais (perto de 168 milhões de euros). Em causa estão 657 torres de telecomunicações e infraestruturas de instalação de equipamentos em terraços.