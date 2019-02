Oi convoca assembleia para 19 de março

O "board" da operadora brasileira Oi aprovou a convocação de uma assembleia geral extraordinária (AGE) para o próximo dia 19 de março.

Esta AGE tinha sido inicialmente convocada para o passado dia 3 de setembro, mas foi adiada para 17 desse mês e depois novamente prorrogada. Foi agora então marcada para o próximo mês.

Da ordem de trabalhos consta a aprovação do artigo do estatuto social "que reflete os aumentos de capital aprovados pelo conselho de administração dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Plano de Recuperação Judicial e no Contrato de Backstop", refere a empresa em comunicado ao mercado.

Estão também na agenda o ajuste das regras relativas à alienação de controlo, cancelamento de registo de companhia aberta e saída dos segmentos especiais de listagem da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sublinha a Valor Económico.

Também serão submetidos à aprovação dos investidores a mudança do limite de capital autorizado.

Nesta reunião magna será ainda ratificada a eleição do "board" proposto pela administração da Oi.