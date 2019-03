Oi espera começar a "expatriar dividendos" da Unitel em breve

O tema da Unitel, mais concretamente do pagamento dos dividendos em atraso à Oi, dominou a conferência telefónica com analistas no âmbito dos resultados anuais da operadora. E, por várias vezes, Eurico Teles, presidente executivo da empresa que tem a antiga PT SGPS como acionista, garantiu que em breve iam saber quando e quanto poderiam expatriar por mês. "Estamos muito próximos de conseguir retomar o controlo da empresa e, com este novo cenário, vamos começar a conseguir expatriar os dividendos que temos presos em Angola".





O líder da Oi referia-se ao início de funções do novo diretor-geral da operadora angolana, Miguel Geraldes, que acontecerá em breve. O gestor foi nomeado pela Oi que em fevereiro viu um tribunal arbitral de Paris dar-lhe razão obrigando os restantes acionistas da empresa a pagarem-lhe uma indemnização de cerca de 600 milhões de euros.