Oi regressa aos lucros no primeiro trimestre

mais votado

Deu lucro, deu...

Há 1 hora

Analisem lá os resultados com atenção (eu sei que é muito trabalho para os idiotas uteis que andam por aqui a gritar alarvidades) e percebam de onde veio o "lucro". Foi apenas uma operação contabilistica, nada teve de operacional.



As receitas aliás ficaram áquem do esperado e a Oi continua a perder clientes. Pudera, quem quer ser cliente de uma coisa destas? Só mesmo um idiota, havendo tantas alternativas.



Mas não há motivos para preocupação. A Pharol é uma grande empresa e tem gestores muito bons que trabalham muito. Só tenho uma duvida: faz o quê a Pharol?



PS: Os "lucros" foram tão magnificos que a cotação da Pharol já deve estar a subir balurdios... Dizem-me agora que afinal a cotação está a descer. Que maçada. Só pode ser culpa do maldito do troll... se não fosse ele a Pharol já cotava a 1€. Ou talvez até a 2€. É o que dizem.