Portugal com segunda maior descida da UE nos preços da Internet fixa

Leia Também Mais de 500 pedidos de tarifa social de Internet feitos até ao momento

Os preços dos serviços de internet fixa baixaram 4,7% nos últimos 12 meses em Portugal, a segunda maior descida registada na União Europeia (UE), a seguir à Eslovénia, revelam dados do Eurostat relativos a maio, compilados pela Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL).A Eslóvenia lidera a tabela, com uma descida de 8,8%, seguida de Portugal e da Grécia, onde os preços recuaram 3,7%.Olhando ao bloco dos 27 como um todo registou-se antes um aumento de 0,9%.Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, a APRITEL aponta que os dados não só "demonstram mais uma vez a forte dinâmica competitiva do mercado português de comunicações eletrónicas" como, "num contexto de aumento generalizado dos preços na economia, contribuem para uma menor pressão inflacionista na economia nacional, por via de uma evolução abaixo da inflação verificada".