Preços da internet fixa baixaram 4,1% em Portugal. É segunda maior descida na UE

Os preços dos serviços de internet de banda larga fixa caíram 4,1% em Portugal nos últimos 12 meses, sendo o segundo país onde se registou a maior descida, atrás da Eslovénia (-10,9%). O terceiro lugar da tabela é ocupado pela Grécia, onde a descida dos preços foi de 3%.



Os dados do Eurostat relativos a julho, reunidos pela Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL), apontam ainda que no conjunto da União Europeia, os preços dos serviços de internet fixa subiram 0,9%.



A associação de operadores salienta que os dados em causa demonstram uma forte dinâmica competitiva do mercado português de comunicações eletrónicas.



"Num contexto de aumento generalizado dos preços na economia, com uma inflação de 9,1% no mês de julho, os serviços de comunicações nacionais contribuem para uma menor pressão inflacionista na economia nacional, por via de uma evolução abaixo da inflação verificada", destaca a APRITEL.





