Prejuízos da Oi mais do que duplicam para 513 milhões de euros

A Oi, operadora de telecomunicações brasileira detida em 5% pela Pharol, registou prejuízos de 3,28 mil milhões de reais (513 milhões de euros) no segundo trimestre deste ano, um valor que supera em 121% o registado no mesmo período do ano passado (1,48 mil milhões de reais).



De acordo com o comunciado com a apresentação de resultados, as receitas da operadora desceram 11% para 4,49 mil milhões de reais (702 milhões de euros) e o EBITDA recorrente cedeu 7,8% para 1,46 mil milhões de reais.





A Oi justifica a descida das receitas com os "efeitos da pandemia de COVID19 e as políticas de confinamento adotadas no Brasil", mas também com "a estratégia da Oi de desinvestimento nos serviços legados (cobre e DTH) nos segmentos Residencial e B2B, sendo parcialmente compensada pela expansão dos serviços com perfil de crescimento de receita – Fibra, TI e pós pago".No trimestre o investimento da Oi desceu 14,7% para 1,758 mil milhões de reais. Em comunicado, a Oi assegura que o seu plano estratégico está a ser "executado com sucesso".Num outro comunicado, a Oi revela que entregou em tribunal uma versão atualizada da proposta de aditamento ao Plano de Recuperação Judicial "com alguns ajustes pontuais".A versão atualizada "reflete as diversas interações com credores, potenciais investidores e outros stakeholders", refere o comunicado.A empresa está a vender a sua unidade móvel, sendo que TIM Brasil, a Telefônica Brasil (Vivo) e a Claro apresentaram uma proposta conjunta de 16,5 mil milhões de reais (2,7 mil milhões de euros).