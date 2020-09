Premier League volta a transmitir jogos na China através de acordo com a Tencent

967,66 milhões de euros que tinha com a PPTV, anulado eno início deste mês devido a conflitos entre os dois países, com a Huawei no centro da discórdia. A informação é adiantada hoje pelo FT O novo acordo com a Tencent vai durar até ao final da presente temporada e inclui uma divisão de receitas de acordo com o número de assinantes. Atualmente, a Tencent tem 114 milhões de assinantes em todo o mundo, incluindo um acordo de cinco anos avaliado em 1,27 mil milhões de euros com a NBA (National Basketball Association).

A primeira jornada da Liga Inglesa decorreu no passado fim de semana e não teve transmissão oficial na China, uma vez que o anterior acordo foi interrompido antes disso.Isto porque ambos os países estão em conflito devido à participação da chinesa Huawei na construção de redes 5G em Inglaterra. Boris Johnson, o primeiro ministro, ordenou que a empresa não tivesse qualquer interferência no processo, o que incendiou a relação entre ambas as geografias.