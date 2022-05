Receitas da Altice Portugal sobem 11,5% para 612,5 milhões até março

As receitas da Altice Portugal cresceram 11,5% para 612,5 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, divulgou esta terça-feira a empresa. O EBITDA aumentou 8,7%, chegando aos 222 milhões de euros no primeiro trimestre. A empresa refere crescimentos nos segmentos de consumo e também nos serviços empresariais.



O EBITDA da Altice Portugal subiu 8,7% em termos homólogos, para 222 milhões de euros, com a empresa a justificar que esta subida "resulta do crescimento constante da base de subscritores que impulsionam a receita e da disciplina dos custos operacionais".



O investimento trimestral cifrou-se em 102,8 milhões de euros, devido ao reforço da rede móvel, a aposta no 5G e também na expansão da rede de fibra ótica em Portugal. A operadora explica que, no primeiro trimestre, atingiu 6,1 milhões de casas com fibra ótica, com mais 65 mil casas adicionadas no território nacional.

Nos primeiros três meses, a empresa registou 215,3 mil adições líquidas no negócio móvel, sendo que deste número 96,4 mil são clientes pós-pagos. Nos serviços fixos foram registadas 32 mil adições líquidas e os clientes do segmento consumo aumentaram em 14,1 mil nos últimos 12 meses.



As receitas do segmento de consumo cifraram-se em 313,9 milhões de euros, o que reflete um crescimento de 2,7%. O número de clientes únicos cresceu 0,9% nos últimos 12 meses.



Já no segmento empresarial, onde estão incluídos os serviços B2B, "wholesale" e as restantes unidades de negócio da Altice Portugal, foi registado um aumento das receitas para 298,6 milhões de euros, o que se traduz numa variação homóloga de 22,7% ou de 5,2% excluindo a contribuição da empresa comprada em agosto de 2021, a Unisono.