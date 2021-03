Receitas das operadoras com pacotes de serviços crescem 5% em 2020

Leia Também Nokia corta até 10 mil postos de trabalho nos próximos dois anos

As receitas das operadoras de telecomunicações com os pacotes de serviços cresceram 5% em 2020, ano em que o número de subscritores destes pacotes também aumentou. Os dados foram divulgados esta terça-feira, 16 de março, pela Anacom Segundo o relatório publicado pela Anacom, no final de 2020, eram contabilizados 4,2 milhões de subscritores de pacotes de serviços, o que representa um crescimento de 4,4%, ou mais 181 mil subscritores, do que em 2019. Este movimento fica a dever-se, sobretudo, aos pacotes com quatro ou cinco serviços, que eram subscritos por 2,1 milhões de clientes no final de 2020, ultrapassando-se, assim, a barreira de 50% do total de subscritores.A acompanhar a evolução do número de clientes, também os preços médios aumentaram, ainda que de forma ligeira. A receita média mensal por subscritor de pacote era de 34,69 euros no final de 2020, o que representa um aumento de 0,4% em relação a 2019.Feitas as contas, as receitas totais de serviços em pacote ascenderam a 1,7 mil milhões de euros em 2020, uma subida de 5% face ao ano anterior.No ano passado, a Meo manteve-se como líder neste segmento, tendo mesmo conseguido um pequeno crescimento. No final de 2020, a Meo tinha uma quota de subscritores de serviços em pacote de 40,5%, mais 0,2 pontos percentuais do que em 2019. Segue-se o grupo Nos (com uma quota de 36,5%, menos 0,6 pontos percentuais), a Vodafone (quota de 19,3%, uma subida de 0,7 pontos percentuais) e a Nowo (quota de 3,5%, uma queda de 0,3 pontos percentuais).Já no que diz respeito às receitas, o grupo Nos é o prestador com maior quota de receitas de serviços em pacote, de 41%, seguindo-se a Meo (40,7%), a Vodafone (15,9%) e a Nowo (2,4%).