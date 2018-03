Siemens Portugal prepara criação de mais 240 empregos

A Siemens Portugal registou encomendas de 433,4 milhões de euros no ano fiscal que terminou a 30 de Setembro de 2017, o que perfaz um aumento que ronda os 10%, de acordo com um comunicado da empresa.





"Temos carteira de encomendas no valor de 850 milhões de euros, perspectivando que esse valor possa chegar aos 900 milhões de euros até ao final do ano", refere a Siemens, acrescentando que os resultados obtidos em Portugal são "a confiança de que precisamos para continuar a investir no país", disse Pedro Pires de Miranda, Presidente Executivo da Siemens Portugal, no comunicado divulgado pela empresa.