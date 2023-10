Sindicatos reúnem-se com CEO da Altice e Drahi está na mira

As notícias sobre alertas relativos a más práticas de governação do grupo e o futuro do negócio são dois dos temas que os sindicatos da operadora querem ver esclarecidos na reunião desta manhã com Ana Figueiredo.



O encontro com a CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, acontece depois de se saber que já havia alertas sobre Armando Pereira desde 2017. Miguel Baltazar Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt 19:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os sindicatos da Altice Portugal reúnem-se esta quinta-feira, 19 de outubro, a partir das 10 da manhã, com a CEO da operadora, Ana Figueiredo. Um dos temas em cima da mesa, sabe o Negócios, será a Operação Picoas, com os sindicatos à espera de obterem esclarecimentos sobre as mais recentes notícias, que dão conta de que os alertas sobre Armando Pereira, cofundador do grupo e principal suspeito da investigação, remontam ... ... Saber mais Patrick Drahi Altice Portugal Ana Figueiredo

Sindicatos reúnem-se com CEO da Altice e Drahi está na mira









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Sindicatos reúnem-se com CEO da Altice e Drahi está na mira O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar