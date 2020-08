Sonae desfaz parceria com Isabel dos Santos na Nos

A Sonaecom e a Isabel dos Santos vão dissolver a Zopt, empresa que detinham em conjunto e que, por sua vez, era a detentora de uma participação maioritária na Nos."A Sonaecom, detentora de 50% do capital social da Zopt, por sua vez titular de uma participação de 52,15% da Nos, torna público que os accionistas da Zopt(ou seja: a própria Sonaecom, a Unitel International Holdings, BV e a Kento Holding Limited) acordaram promover as diligências necessárias à dissolução da Zopt, de modo a que os respectivos activos, incluindo a participação na Nos, sejam repartidos proporcionalmente pelos accionistas da dita Zopt", lê-se no comunicado divulgado esta quarta-feira, 19 de agosto Com a dissolução da Zopt, a Sonaecom assume que "a Nos deixará de estar sob o controlo conjunto da Sonaecom e da eng. Isabel dos Santos".Mas a empresa do grupo Sonae assume que pretende "manter-se como acionista de referência da Nos e continuar a assegurar um quadro de estabilidade acionista favorável ao desenvolvimento doseu importante projeto empresarial no sector das telecomunicações".A Zopt é a entidade dos dois acionistas que detém uma participação de 51,15% da Nos. Foi aliás metade desta participação que o juiz Carlos Alexandre tentou bloquear os direitos de voto na assembleia geral que se realizou este ano. Acabou por levantar o congelamento dos direitos de voto (Notícia atualizada com mais informações)