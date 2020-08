Sonae compra posição do BPI e reforça na Nos após fim de parceria com Isabel dos Santos

Leia Também Sonae desfaz parceria com Isabel dos Santos na Nos

A Sonae indicou esta quarta-feira ter acordado com o BPI a compra da participação do banco na Nos, correspondente a 30 milhões de ações, o que equivale a 7,38% do capital e direitos de voto na operadora.O anúncio surge no mesmo dia em que a Sonaecom comunicou a dissolução da Zopt , entidade que a empresa do grupo Sonae controla a 50%, cabendo o restante capital a duas empresas controladas por Isabel dos Santos, e que detém 52,15% da Nos.Assim, após a aquisição da participação do BPI, a Sonae passará a deter 33,45% do capital e direitos de voto na operadora liderada por Miguel Almeida.No comunicado em que anunciou a dissolução da Zopt, a Sonaecom assumia que pretendia "manter-se como acionista de referência da Nos e continuar a assegurar um quadro de estabilidade acionista favorável ao desenvolvimento do seu importante projeto empresarial no sector das telecomunicações".A Zopt é a entidade dos dois acionistas que detém uma participação de 52,15% da Nos. Foi aliás metade desta participação que o juiz Carlos Alexandre tentou bloquear os direitos de voto na assembleia geral que se realizou este ano. Acabou por levantar o congelamento dos direitos de voto