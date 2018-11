Pedro Elias/Negócios

A Sonaecom lucrou 70,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, quase triplicando os perto de 25 milhões de euros um ano antes. A justificação tem a ver com os 57,8 milhões de euros garantidos à Sonaecom pela distribuição de capital da Armilar Venture Partners decorrente da última ronda de financiamento da Outsystems.Sem o impacto desse recebimento, os lucros referidos como directos atingiram 22,8 milhões de euros, um crescimento de 26% face aos 18,1 milhões um ano antes.Este crescimento advém de um maior resultado operacional (antes de impostos e antes de resultados financeiros), que atingiu os 22,9 milhões de euros, mais 37,5% que nos nove primeiros meses de 2017.E que por sua vez está ligado a uma melhoria do EBITDA, que atingiu os 30,2 milhões de euros, mais 26%, sendo a maioria do EBITDA pela consolidação proporcional de participações como os 50% na Zopt (que detém metade da Nos), e de tecnológicas como a Big Data.O volume de negócios dos nove primeiros meses do ano atingiu os 122,7 milhões de euros, mais 16,7% que em igual período do ano passado, com os custos operacionais a subirem um pouco menos - 15%.É aliás nas tecnologias que a Sonaecom tem aumentado as suas participações, tendo concluído, segundo diz em comunicado, 12 investimentos desde o início do ano.Nas tecnologias, o volume de negócios atingiu os 111,9 milhões de euros, apurando um crescimento do EBITDA de 44,8% para 3,7 milhões de euros. O investimento de capital nesta área atingiu os 19,8 milhões de euros.Além da participação na Nos e nas tecnologias, está integrado na Sonaecom a área de media, onde detém o jornal Público. Mas não é uma área isolada na apresentação de resultados, dizendo-se apenas que "o desempenho positivo das receitas de subscrição online e conteúdos conjuntamente com uma nova metodologia de registo de custos de distribuição traduziram-se num crescimento de 1,5% no total das receitas, quando comparadas com os nove meses de 2017".