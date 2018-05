Outro activo detido pela Sonaecom é a participação indirecta na Nos. A Sonaecom detém 50% da Zopt, que, por sua vez, detém 52,15% da operadora de telecomunicações que nas contas da Sonaecom é consolidada através do método de equivalência patrimonial.



Com isto, o EBITDA da Sonaecom atingiu os 8 milhões de euros, 17,6% acima de igual período do ano passado, devido à consolidação, por esse método, da Nos. A Nos teve um lucro de 33,8 milhões no primeiro trimestre, e é este valor à proporção que a Sonaecom consolida nas suas contas.



"O EBITDA do portefólio apresentou um valor próximo do zero, que compara com um valor negativo de 300 mil euros no primeiro trimestre de 2017".



O crescimento do EBITDA e o menor nível de depreciações levou a que os resultados operacionais da Sonaecom crescessem para 6,1 milhões de euros.



(Notícia actualizada às 17:56 com mais informações)







A Sonaecom lucrou, no primeiro trimestre deste ano, 5 milhões de euros, uma melhoria de 11,3% ou 500 mil euros, face aos 4,5 milhões lucrados há um ano, anunciou a empresa em comunicado Durante os primeiros três meses, o volume de negócios cresceu 1,3% para 36,6 milhões de euros, com as tecnologias a registarem um negócio de 33,3 milhões, mais 1% que em igual período do ano passado.Os mercados internacionais, na área de tecnologias da Sonaecom, já pesam 50%, dizendo a empresa que no primeiro trimestre prosseguiu com "as iniciativas de expansão do portefólio", concluindo quatro novos investimentos. A empresa, presidida por Ângelo Paupério (na foto), realça que a área de media também registou "um desempenho positivo das receitas de publicidade online, conjuntamente com um crescimento das receitas de subscrição online e uma nova metodologia de registo de custos de distribuição". O que levou a um crescimento das receitas totais em media, negócio no qual detém o jornal Público, de 3,4%.