Venda de torres móveis dá 331 milhões a dono da Zara

A Telefónica tinha chegado a acordo em janeiro passado com os restantes acionistas da Telxius, KKR e Pontegadea, para a alienação das 30.722 torres móveis que detém em Espanha, Alemanha, Brasil, Perú, Chile e Argentina. Esta semana, a empresa assumiu ter obtido as aprovações regulamentares em Espanha e na Alemanha, encerrando já a venda da divisão de torres de telecomunicações localizadas na Europa. Por esta parcela, recebeu da Telxius aproximadamente 6.200 milhões de euros. Contudo, o negócio total deverá ascender a 7.100 milhões de euros.

O dono da cadeia de lojas de moda Zara entou na Telxius através da Pontegadea em julho de 2018, quando a Telefónica vendeu ao empresário 10% da empresa por 378,8 milhões de euros. Com o negócio a ficar concluído por um montante a rondar os 7.100 milhões, Amancio Ortega deverá receber uma parcela equivalente a 710 milhões com a alienação das torres à ATC.





646,8 milhões de euros em dividendos de Inditex, empresa de que é fundador e maior acionista. Em novembro, o empresário deverá voltar a receber uma parcela idêntica numa segunda fase de pagamento de dividendos do grupo de comércio de roupa a retalho.

A conclulsão da venda das torres de telecomunicações da Telxius, empresa de que a operadora espanhola Telefónica é a principal acionista, à American Tower (ATC), dará a Amancio Ortega uma mais-valia de 331 milhões de euros, segundo avança o Expansión.Fontes conhecedoras da operação avançaram à Europa Press, citada pelo Expansión, que Ortega ainda não recebeu qualquer parcela da mais valia de 331 milhões de euros uma vez que a fórmula de repartição dos valores pelos principais acionistas está ainda a ser fechada.A conclusão do negócio da venda das torres de telecomunicações da Telxius está apontada para o mês de agosto, altura em que os acionistas deverão receber a última parcela de até 600 milhões de euros.Este ano, Amancio Ortega também já recebeu um total deO dono da cadeia de lojas Zara é considerado pela Forbes como o 11.º empresário mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 63,3 mil milhões de euros.